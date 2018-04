Die Softbank preiste gestern die angekündigte 4-fach Tranche (A: USD 300 Mio., 5J, 5,5 %; B: USD 450 Mio., 7J, 6,125 %; C: EUR 1 Mrd., 5J, 4,0 %; D: EUR 450 Mio., 7J, 4,5 %). Iliad, einer der führenden französischen Telefonanbieter, plant die Emission einer EUR Dualtranche (3 Jahre und 7 Jahre) im Benchmarkformat. Flora Food Group ist ab heute für eine EUR/USD Dualtranche auf Roadshow (A: EUR 500 Mio., 8NC3; B: USD 500 Mio., 8NC3). Natixis kündigte einen Covered Bond (CB) im Subbenchmark-Format (geplantes Volumen EUR 250 Mio.) an. Eine weitere CB Emission kündigt die DG Hypothekenbank an. Diese plant einen 5-jährigen CB im Volumen von EUR 500 Mio. zu begeben. Die Caffil preiste gestern EUR 1,5 Mrd. in Form eines CB bei MS+4 BP (Laufzeit 10 J). KBC...

