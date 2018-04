Vor allem die Aussicht auf eine positiv verlaufende Berichtssaison, die im weiteren Tagesverlauf auch zu einem großen Teil bestätigt wurde, brachte Europas Börsen gestern in ein deutliches Plus. Zusätzlich rückt der Syrienkonflikt immer mehr in den Hintergrund, und auch das gute Wachstum der chinesischen Wirtschaft im ersten Quartal wirkte sich positiv auf die Stimmung aus. Stark waren vor allem die Technologiewerte, die gestern ein Plus von 1,8% erzielen konnten. Vor allem Nokia glänzte mit einem Aufschlag von 5,2%, da dem chinesischen Konkurrenten ZTE für sieben Jahre der Zugang zu amerikanischen Technologien verweigert wurde. Die Minenwerte waren ebenfalls wieder Profiteure der positiveren Stimmung und legten 1,3% zu, hier entfachte vor allem...

