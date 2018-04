TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Börsenoptimismus in den USA und Europa ist am Mittwoch auch nach Asien übergeschwappt. Dabei gab es einen frischen Impuls vor allem von der weiteren Entspannung in Korea. So hat das Weiße Haus Kontakte mit Nordkorea "auf höchster Ebene" bestätigt. Dies trieb die Kurse an vielen Börsen der Region, selbstredend auch in Südkorea, wo der Kospi um 1,2 Prozent vorrückte. Auch die Stärke der Technologiewerte an der Wall Street setzte sich in Asien fort. Am Dienstag hatte der Sektor noch Schwäche gezeigt, weil die USA Lieferungen an den chinesischen Telekomausrüster ZTE untersagt hatten.

Nachgebender Yen stützt in Japan

Kräftig im Aufwind präsentierte sich der Markt in Tokio, wo der Nikkei 1,4 Prozent zulegte auf 22.158 Punkte. Hilfe für die Aktienkurse kam vom schwächelnden Yen, der die Exportchance der japanischen Unternehmen befördert. Der Dollar ist wieder auf über 107 Yen zurückgekehrt. Auch die Sorgen rund um das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem japanischen Premier Shinzo Abe haben sich zerstreut. Trumps Aussagen zu Korea in Abes Anwesenheit habe die Befürchtung vermindert, dass Japan in dem anbrechenden Tauwetter außen vor bleibe, wie Bart Wakabayashi von State Street sagte. Zu den Werten mit Gewinnen über 2 Prozent gehörten der Whatsapp-Konkurrent Line und der Halbleiterhersteller Samco.

Unter den chinesischen Börsen ragte Taiwan mit einem zwischenzeitlichen Plus von 1 Prozent aus, doch stand am Ende lediglich noch ein Aufschlag von 0,4 Prozent auf dem Kurszettel. Die Gewinne seien mit den erhöhten Spannungen in der Straße von Taiwan und den chinesischen Militärübungen abgeschmolzen. Am Dienstag hinkte der Markt noch hinterher, da Schwergewicht Taiwan Semiconductor Manufacturing unter dem Bann gegen ZTE gelitten hatten. Am Mittwoch erholte sich der Wert vorübergehend, schloss dann aber unverändert. Largan Precision verbesserten sich dagegen um 1,5 Prozent.

Schanghai dreht ins Plus

Eine beachtliche Erholungsbewegung legte der Markt in Schanghai aufs Parkett, der nach frühen Verlusten ins Plus drehte und im späten Geschäft 0,6 Prozent zulegte. Am Vortag hatte die chinesische Notenbank die Reserveanforderungen der Banken gesenkt. Allerdings hieß es, dass das Gros der frei werdenden Mittel an die Notenbank zurückfließe, um die Kredite zu bezahlen. Daher sei von dem Schritt nur eine geringfügige Steigerung der Liquidität zu erwarten, sagten Analysten der Mizuho Bank.

Die frühen Verluste seien im Zusammenhang mit Liquiditätssorgen und Handelsspannungen zu sehen, sagte Sean Quek, Aktienresearch-Leiter bei der OCBC Bank. Derweil standen heimische Autowerte unter Druck, nachdem China seinen Markt für ausländische Autounternehmen stärker öffnen will. Guangzhou Auto und Brilliance sanken jeweils um die 10 Prozent.

Derweil hat die Hong Kong Monetary Authority, faktisch die Hongkonger Zentralbank, am Dienstag erneut größere Bestände an Hongkong-Dollar aufgekauft, um die heimische Währung zu stützen. Dennoch rückte der Hongkonger Aktienmarkt leicht vor, nachdem er allerdings zuvor vier Tage in Folge nachgegeben hatte. In der kommenden Woche könnte eine Reihe von Börsengängen die Liquidität austrocknen und damit den Markt unter Druck setzen, wie Teilnehmer vermuten.

Rio Tinto nach Zahlen gesucht

In Australien ging es den vierten Tag in Folge aufwärts, unterstützt wurde der Markt von Rohstoff- und Konsumwerten. Rio Tinto kletterten nach ihrem Produktionsbericht zum ersten Quartal um 1,1 nach oben. Ölwerte profitierten vom steigenden Ölpreis, der sich um 0,9 Prozent verteuerte. Aktien von Banken und des Telekomausrüsters Telstra blieben hinter dem Markt zurück.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.861,40 +0,34% -3,36% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.158,20 +1,42% -2,67% 08:00 Kospi (Seoul) 2.479,98 +1,07% +0,51% 08:00 Schanghai-Comp. 3.085,69 +0,62% -6,72% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.869,13 +0,16% -6,05% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.285,20 +0,74% +0,47% 10:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +1,57% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.556,43 +1,66% +2,80% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.876,07 -0,24% +4,66% 11:00 BSE (Mumbai) 34.450,79 +0,16% +1,89% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2369 -0,0% 1,2374 1,2412 +3,0% EUR/JPY 132,76 +0,3% 132,42 132,76 -1,9% EUR/GBP 0,8645 -0,2% 0,8658 0,8635 -2,8% GBP/USD 1,4306 +0,1% 1,4291 1,4376 +5,8% USD/JPY 107,33 +0,3% 107,02 106,94 -4,7% USD/KRW 1068,22 +0,1% 1067,08 1066,77 +0,1% USD/CNY 6,2892 +0,1% 6,2826 6,2793 -3,3% USD/CNH 6,2853 +0,1% 6,2821 6,2711 -3,5% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7766 -0,0% 0,7769 0,7788 -0,7% NZD/USD 0,7330 -0,1% 0,7338 0,7349 +3,3% Bitcoin BTC/USD 7.941,67 +0,3% 7.918,05 8.106,87 -41,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,14 66,52 +0,9% 0,62 +11,4% Brent/ICE 72,19 71,58 +0,9% 0,61 +10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.345,54 1.347,46 -0,1% -1,92 +3,3% Silber (Spot) 16,83 16,78 +0,3% +0,05 -0,6% Platin (Spot) 944,15 937,00 +0,8% +7,15 +1,6% Kupfer-Future 3,10 3,10 +0,8% +0,03 -6,4% ===

