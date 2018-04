Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand und -reichweite deutscher Industrie steigen weiter

Der Auftragsbestand und die Auftragsreichweite im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands sind im Februar weiter gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Auftragsbestände gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,0 (Januar: 1,4) Prozent. Unter der Annahme eines Umsatzes in Höhe des Durchschnittswerts der vergangenen zwölf Monate brauchten die Unternehmen 5,6 (Vormonat: 5,5) Monate, um diese Aufträge abzuarbeiten.

Japans Exporte steigen im März schwächer als erwartet

Die japanischen Exporte sind im März dank der starken Nachfrage nach Autos und Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion gestiegen, blieben allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Exporte legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu, wie Daten des japanischen Finanzministeriums zeigen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 4,9 Prozent erwartet.

Evans: Fed kann Zinsen schrittweise erhöhen

Angesichts der niedrigen Inflation kann die US-Notenbank nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles L. Evans, die Zinsen schrittweise anheben. "Ich sehe kein großes Risiko, dass die Inflation nach oben ausbricht", sagte der Notenbanker. Solange sich diese Entwicklung fortsetze, könne die Notenbank die Zinszügel nach und nach straffen und dabei die Teuerung weiter im Blick behalten.

DIW-Chef: Französische und deutsche Positionen für EU-Reform vereinbar

Der Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält die unterschiedlichen Vorstellungen Deutschlands und Frankreichs für die Vertiefung der Eurozone für kompromissfähig. "Die Nationalstaaten müssen mehr Verantwortung für ihre Banken und ihre Finanzen übernehmen. Genauso wichtig sind Hilfen für Länder, die in Schieflage geraten", sagte Fratzscher im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Einigung in Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes

Die 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen sollen in den nächsten zweieinhalb Jahren fast 10 Milliarden Euro mehr Geld erhalten. Die Tarifparteien Bund, Kommunen, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie der Beamtenbund einigten sich in Potsdam auf einen Tarifvertrag, der rückwirkend ab März drei Tarifanhebungen vorsieht. Ab 1. März gebe es knapp 3,2, zum April 2019 knapp 3,1 sowie zum März 2020 in der dritten Stufe knapp 1,1 Prozent mehr, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Bundesregierung erwartet keine höheren Strompreise durch RWE-Eon-Deal - Zeitung

Die Bundesregierung erwartet nicht, dass die Strompreise wegen des Megadeals von Eon und RWE steigen. "Durch die Konzentration auf weniger Netzbetreiber ist kein Anstieg der Netzentgelte zu erwarten", heißt es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, die der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post vorliegt.

Slowakischer Polizeichef kündigt nach Mord an Journalisten Rücktritt an

Knapp zwei Monate nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak hat der umstrittene Polizeichef des Landes seinen Rücktritt angekündigt. Tibor Gaspar sagte in der Hauptstadt Bratislava, er werde seinen Posten Ende Mai räumen. Dies solle der Polizei erlauben zu arbeiten, ohne "angegriffen" zu werden.

Russland blockiert wegen Telegram Millionen von IP-Adressen

Beim Vorgehen gegen den beliebten Messenger-Dienst Telegram haben die russischen Behörden Millionen von IP-Adressen blockiert, darunter hunderttausende von Cloud-Diensten von Google und Amazon. Die Aufsichtsbehörde Roskomnadsor sperrte nach Agenturberichten knapp 18 Millionen IP-Adressen, die zur Nutzung von Telegram verwendet wurden.

Weißes Haus bestätigt Kontakte zu Nordkorea "auf höchster Ebene"

Das Weiße Haus hat Kontakte mit Nordkorea "auf höchster Ebene" bestätigt. Ein direktes Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un fand nach Angaben des Weißen Hauses vom Dienstag zwar nicht statt, Berichten zufolge empfing Kim aber den CIA-Chef und designierten US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang.

Von Trump ernannter Richter gibt Einwanderer Recht

Mit einem überraschenden Votum hat sich der von US-Präsident Donald Trump ernannte Richter Neil Gorsuch gegen die harte Linie der Regierung in der Einwanderungspolitik gestellt. Die Stimme des konservativen Richters gab den Ausschlag dafür, dass das Oberste Gericht des Landes einen Gesetzesartikel als verfassungswidrig verwarf, der Ausweisungen wegen "gewalttätiger Delikte" vorschreibt.

Trump kritisiert Supreme-Court-Votum zu Einwanderungsfrage

US-Präsident Donald Trump hat das Votum des Obersten Gerichts in der Frage zur Ausweisung verurteilter Einwanderer kritisiert. Es sei nun am Kongress, ein Gesetz zu verabschieden, das sicherstelle, "dass gewalttätige, kriminelle Ausländer aus unserer Gesellschaft entfernt werden können", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es handle sich um eine "Krise der öffentlichen Sicherheit", warnte Trump. Die USA müssten "sicher" bleiben.

New Yorker Staatsanwalt leitet Befragungen von Kryptowährungsbörsen ein

Der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman hat Untersuchungen von Digitalwährungsbörsen angekündigt, die den Handel mit Vermögenswerten wie dem Bitcoin erleichtern. In einem Brief an 13 Kryptowährungsbörsen schreibt Schneiderman, dass er eine "Faktenfindung" starte, um den Verbraucherschutz in der virtuellen Währungsindustrie zu erhöhen.

Ein Toter nach Triebwerksschaden an US-Passagiermaschine

Nach der Notlandung eines Passagierflugzeuges in den USA ist ein Mensch gestorben. Die in New York gestartete Maschine der Southwest Airlines habe Triebwerksprobleme gehabt, teilte die Nationale Behörde für Transportsicherheit mit. Sie habe daher in Philadelphia notlanden müssen. Nach Angaben eines Passagiers explodierte ein Triebwerk während des Flugs und zerstörte eine Fensterscheibe in Reihe 17. Die Behörde machte zunächst keine Angaben zur Identität des getöteten Menschen.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia Verbraucherpreise März +1,3% (PROG: +1,8%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise März -0,3% gg Vormonat

