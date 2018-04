Zürich (ots) - Wir laden Medienschaffende herzlich ein, am 17. Mai

2018 in Zürich die Visionen einiger der fortschrittlichsten

Unternehmen der Schweiz für eine Wirtschaft 2030 kennenzulernen. Es

erwarten Sie Inputs aus über 15 Unternehmen, die zeigen, wie sie

erfolgreich wirtschaften und dabei im Sinne der 17

UN-Nachhaltigkeitsziele handeln. Wir freuen uns, wenn Sie den Hinweis

auch in Ihren Veranstaltungskalender aufnehmen.



Der stete technologische und kulturelle Wandel verlangt von

Unternehmen nicht nur, agil und vorausschauend zu handeln und

gleichzeitig finanzgetriebenen Quartalszielen gerecht zu werden,

sondern auch bei der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele

(Sustainable Development Goals) mitzuwirken. Wie geht die Schweizer

Wirtschaft damit um? Am Forum ö 2018 wird diese Frage von

hochkarätigen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft

und Gesellschaft adressiert und diskutiert.



Datum und Ort: Donnerstag, 17. Mai 2018, 8.30-17.15 Uhr,

Kulturhaus KOSMOS, Zürich Moderation: Sunnie J. Groeneveld, Managing

Partner, Inspire 925



Programm-Highlights:



- "Vision 2030: Nachhaltig und digital?"

Siegfried Gerlach, CEO, Siemens Schweiz AG



- "Digital Innovation by SGS"

Elvira Bieri, Managing Director Switzerland & Nicola Colombo,

Global Head of SGS DIGICOMPLY, SGS Société Générale de

Surveillance SA



- "Learning from nature - creating a climate for a futureproof

economy"

Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development, Interface EMEA



- "Vom Massenkonsum zur Kreislaufwirtschaft für die Massen"

Lorenz Isler, Sustainability Manager, IKEA AG



- "Lässt sich Nachhaltigkeit in Städten messen?"

Res Witschi & Melanie Guillebeau, Corporate Responsibility,

Swisscom AG



- "Wie wir an der Zukunft bauen und was die SDGs damit zu tun

haben"

Eva Richterich, CEO, & Benjamin Gräub, Project & Communication

Manager, Ricolab



- "Automatisierung und Arbeit: Lehren aus der Vergangenheit für

die Zukunft"

Caspar Hirschi, Professor für allgemeine Geschichte, HSG



- 3 Minuten-Pitches von sieben innovativen Unternehmen



Das gesamte Programm, die Liste der bisher angemeldeten

Unternehmen sowie das Anmeldeformular finden Sie auf www.oebu.ch.

Bitte bei der Anmeldung im Textfeld "Bemerkung" den Hinweis

"Medienvertreter" vermerken. Über Ihre Anmeldung bis zum 15. Mai

wären wir dankbar.



Veranstaltungshinweis für Ihren Kalender:



Forum ö 2018: Wirtschaft 2030 - Visionen für die Zukunft

Donnerstag, 17. Mai 2018, 8.30-17.15 Uhr, Kulturhaus KOSMOS, Zürich



Wir präsentieren das Forum ö 2018 zusammen mit unseren

Netzwerkpartnern UN Global Compact Network Switzerland und

swisscleanteach sowie mit freundlicher Unterstützung des Bundesamtes

für Umwelt BAFU und der Stadt Zürich.



Über uns: öbu ist der Verband für nachhaltiges Wirtschaften in der

Schweiz und zählt rund 350 Unternehmen und Organisationen zu seinen

Mitgliedern. Diese streben eine prosperierende Wirtschaft an und

nehmen gleichzeitig ihre ökologische und soziale Verantwortung wahr.

öbu unterstützt seine Mitglieder dabei, Nachhaltigkeitsmanagement als

strategisches Instrument zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu

nutzen. Hierfür bietet der Verband Know-how und praxisnahe

Umsetzungshilfen, insbesondere auch für KMUs, an, fördert die

Verbreitung von Best Practices und analysiert zukunftsträchtige

Lösungsansätze für globale Herausforderungen. - www.oebu.ch



Kontakt:

Sunna Seithel, Kommunikation, öbu - Der Verband für nachhaltiges

Wirtschaften, Uraniastrasse 20, 8001 Zürich, seithel@oebu.ch, 044 215

63 57