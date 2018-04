Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Wechsel an der Konzernspitze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Finanzkonzern sei zwischen Baum und Borke gefangen, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Chefwechsel habe zwar bei vielen Hoffnung auf eine Neuausrichtung geweckt, allerdings dürften die Veränderungen unter dem neuen Chef Christian Sewing eher in kleinen Schritten erfolgen. Ein größerer Ausstieg aus dem US-Geschäft wäre schwierig. Ein Abbau der Betriebskosten, vor allem im IT-Bereich, benötige Zeit./mis/bek

Datum der Analyse: 18.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0086 2018-04-18/09:43