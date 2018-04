Von Marc Bisbal Arias

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Total will sein Geschäft als Versorger ausbauen und dazu den börsennotierten Strom- und Gaslieferanten Direct Energie übernehmen. Mit den größten Aktionären des Unternehmens hat sich Total nach eigenen Angaben bereits auf den Kauf der von ihnen gehaltenen Kapitalmehrheit von 74,33 Prozent geeinigt. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro in bar.

Das entspricht einem Stückpreis von 42 Euro je Aktie und einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Schlusskurs von Direct Energie vom Dienstag an der Euronext in Paris. Total bewertet das Unternehmen dadurch mit dem 12,5-fachen des angepeilten EBITDA für 2018.

Nach Abschluss der Transaktion wird Total den restlichen Aktionären ein Pflichtangebot zum gleichen Preis über die Börsenaufsicht FMA unterbreiten. Total rechnet damit, dass die Offerte nach der Genehmigung der Aufsicht im dritten Quartal über die Bühne gehen wird. Der Verwaltungsrat von Direct Energie wird den Aktionären laut Total die Annahme empfehlen.

Total will mit der Übernahme des Versorgers sein Engagement in diesem Geschäftsfeld ausbauen. Direct Energie liefert 2,6 Millionen Kunden in Frankreich und Belgien Strom und Gas. Total will bis 2022 mehr als 6 Millionen Kunden in Frankreich und mehr als 1 Million Kunden in Belgien versorgen.

April 18, 2018 03:15 ET (07:15 GMT)

