Wien - Gemäß gestern veröffentlichter Prognosen des IWF wird sich die dynamische Entwicklung der Weltwirtschaft 2018 und 2019 fortsetzen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Wie im Oktober erwarte der IWF in beiden Jahren ein globales Wachstum von 3,9% p.a. Angehoben worden sei hingegen unter anderem der Ausblick für die USA und die Eurozone. Für die Währungsunion werde nun 2018 mit einer Zuwachsrate von 2,4% p.a. (0,5 Prozentpunkte mehr als Oktober) gerechnet. Damit liege der IWF nun in etwa gleichauf mit dem Konsens und der Prognose der Analysten der Raiffeisen Bank International AG (2,5% p.a.). Erwartungsgemäß würden protektionistische Tendenzen für den IWF einen Risikofaktor darstellen.

