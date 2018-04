FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem positiven Start in den Tag zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmorgen. Gute Vorlagen aus den USA und Asien halten die Märkte weiter im Plus. Der DAX steigt um 0,1 Prozent dicht an die 12.600er-Marke heran. Diese bremse nun etwas, heißt es im Handel. "Vor allem die Flut guter Unternehmenszahlen zeigt den Investoren, dass ihre Ängste wohl übertrieben waren", sagt ein Händler mit Blick auf die Investoren.

Allerdings ist auch noch keine große Dynamik nach oben zu beobachten: Die meisten DAX-Werte bewegen sich weniger als ein Prozent. Der Euro-Stoxx-50 steigt 0,2 Prozent auf 3.483 Zähler. Sollte der DAX die Marke von 12.600 Punkten nachhaltig herausnehmen, stehe ein Test der 200-Tagelinie bei 12.661 Punkten an und vermutlich auch ein Anlauf an das Gap vom 5. Februar zwischen 12.752 und 12.782 Punkten.

Rohstoffwerte stärker als Chip-Titel

Etwas verwundert blicken Händler am Morgen auf die Entwicklung der einzelnen Sektoren. Denn die Rohstoffwerte führen die Gewinner unangefochten an mit 0,9 Prozent Plus. Damit zeigen sie sich deutlich fester als die Technologie-Aktien, obwohl der Nasdaq-Index in den USA klar gestiegen war. ASML notieren trotz sehr starker Geschäftszahlen sogar 0,6 Prozent im Minus. Hier kritisieren Marktakteure an den ausgerufenen Margenzielen herum.

Den Sektor der Rohstoffwerte treiben die guten Produktionszahlen von Rio Tinto. Die Aktien legen um 2 Prozent zu. Vor allem der ungebremste Export von Eisenerzen nach China vertreibt hier etwaige Konjunktursorgen. Auch BHP Billiton ziehen um 1,6 Prozent an, bei den Stahlwerten legen Arcelormittal um 1,6 Prozent zu.

Die Titel des Kosmetikkonzerns L'Oreal zeigen sich bislang kaum verändert trotz der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von bis zu 500 Millionen Euro. Gute Geschäftszahlen von Joghurthersteller Danone treiben die Aktien um 3 Prozent. "Die Geschäftszahlen sind besser als erwartet und deutlich besser als befürchtet", sagt ein Händler. Der Markt sei sehr vorsichtig in die Geschäftszahlen gegangen, unter anderem wegen Sorgen um das China-Geschäft. Dieses wachse aber wieder, von daher habe der Kurs nun deutliches Erholungspotenzial.

Bei Morphosys geht es trotz Kapitalerhöhung um 0,4 Prozent höher. "Sie war angekündigt und dient den ADS in den USA", sagt ein Händler. Kräftigen Kursdruck gibt es bei Epigenomics, nachdem das Biotechnologie-Unternehmen die Hälfte des Grundkapitals eingebüßt hat. Die Titel brechen 6 Prozent ein.

Unter Druck stehen auch Daimler mit 0,7 Prozent Minus. Sie wurden von Barclays auf "Underweight" abgestuft. Neuer Top-Pick der Analysten sind dagegen BMW, die nur 0,3 Prozent verlieren. Airbus steigen nach einer Kaufen-Empfehlung durch Jefferies um 0,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.483,26 0,15 5,35 -0,59 Stoxx-50 3.045,06 0,09 2,77 -4,18 DAX 12.595,15 0,08 9,58 -2,50 MDAX 25.950,62 0,21 55,09 -0,95 TecDAX 2.651,59 0,07 1,98 4,85 SDAX 12.324,81 0,27 32,66 3,68 FTSE 7.251,23 0,35 25,18 -6,01 CAC 5.368,91 0,29 15,37 1,06 Bund-Future 159,42% 0,03 0,12 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.55 Uhr Di, 17.03 Uhr % YTD EUR/USD 1,2360 -0,11% 1,2377 1,2345 +2,9% EUR/JPY 132,62 +0,15% 132,89 132,26 -2,0% EUR/CHF 1,1971 +0,13% 1,1973 1,1921 +2,2% EUR/GBP 0,8652 -0,07% 0,8653 1,1591 -2,7% USD/JPY 107,30 +0,26% 107,36 107,12 -4,8% GBP/USD 1,4285 -0,04% 1,4305 1,4311 +5,7% Bitcoin BTC/USD 8.108,50 +2,4% 7.953,81 8.125,28 -40,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,06 66,52 +0,8% 0,54 +11,3% Brent/ICE 72,19 71,58 +0,9% 0,61 +10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,68 1.347,46 -0,2% -2,79 +3,2% Silber (Spot) 16,81 16,78 +0,1% +0,03 -0,8% Platin (Spot) 943,85 937,00 +0,7% +6,85 +1,5% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,9% +0,03 -6,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 03:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.