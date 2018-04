Lieber Investor,

dass Populisten einen guten Ruf haben, kann man nicht unbedingt behaupten. Egal, in welches Land man schaut, und egal, ob der jeweilige Populist dem linken oder dem rechten politischen Spektrum entstammt, äußerst kritisch gesehen werden sie alle. Nur die Börse scheint sich an dieser Ablehnung nur wenig zu stören. Sie pflegt zu steigen, zumindest in den ersten drei Jahren.

Die Anstiege sind keineswegs zu verachten, denn sie lagen in der Vergangenheit bei 155 Prozent ... (Dr. Bernd Heim)

