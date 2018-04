Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch mit etwas festeren Notierungen in den Handel und weitet damit die starken Avancen des Vortages aus. Am Dienstag rückte der Leitindex SMI dank Rückenwind aus den USA über die Schwelle von 8'800 Punkte vor und nimmt nun bereits die 8'900-Marke ins Visier. An der Wall Street hat der Optimismus der Anleger dank der gut angelaufenen Berichtssaison zuletzt wieder spürbar zugenommen. Gleichzeitig seien geopolitische Sorgen in den Hintergrund gerückt, so ein Händler.

Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielten zurzeit keine grosse Rolle an den Aktienmärkten, heisst es. Kommt hinzu, dass sich auch im Nordkorea-Konflikt eine Entspannung abzeichnet. Medienberichten zufolge hat sich US-Aussenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu Gesprächen getroffen, um einen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump vorzubereiten. All die genannten Belastungsfaktoren dürften aber noch nicht gänzlich vom Tisch sein, heisst es warnend. Konjunkturseitig werden am Morgen Preisdaten aus der Eurozone erwartet. Am Abend (nach hiesigem Börsenschluss) steht noch das Beige Book - also der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed - auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr mit 0,47 Prozent höher bei 8'861,24 Punkten. Der 30 Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...