Uzwil - Bühler präsentiert an der Hannover Messe 2018, der grössten Industriemesse dieses Jahres, erstmals wegweisende digitale Lösungen und Services, die Giftkontaminationen minimieren, Lebensmittelabfälle reduzieren und die Qualität von Endprodukten steigern. Die neuen digitalen Lösungen basieren auf Microsofts Cloud-Plattform Azure von und werden am Stand von Microsoft in Hannover vorgestellt. "Die heutigen Wertschöpfungsketten in der Lebensmittelindustrie stehen enormen Herausforderungen gegenüber", erklärt Ian Roberts, CTO der Bühler Gruppe. "Dank digitalen Lösungen können wir die Sicherheit und Integrität von Nahrungsmitteln verbessern, Lebensmittelverluste und -abfälle verringern und effizienter produzieren. Wir nutzen unser digitales Know-how, um intelligente Lösungen zu schaffen. Mit ihnen machen wir einen grossen Schritt bei unserem Ziel, Abfall und Energieverbrauch in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette um 30% zu senken", sagt Roberts. Damit die Landwirtschaftsindustrie die künftigen globalen Qualitätsanforderungen erfüllen kann, ist Nachhaltigkeit in allen Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion ausschlaggebend", sagt Caglayan Arkan, Geschäftsführer des Bereichs Manufacturing & Resources bei Microsoft. "Wir unterstützen führende Unternehmen - wie Bühler - bei der Nutzung ihrer Daten mit unseren Technologien Azure Cloud und Azure IoT. Damit können sie Trends in der Landwirtschaft exakt vorhersagen, die Lebensmittelsicherheit steigern und einen besseren Service für die Kunden bieten."

Die Partnerschaft von Bühler und Microsoft entsteht vor dem Hintergrund einer Lebensmittelindustrie, die sich gewaltigen Aufgaben gegenübersieht. Laut Prognosen schwillt die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf neun Milliarden Menschen an. Genügend nahrhafte Lebensmittel auf nachhaltige Weise bereitzustellen, ist eine riesige Herausforderung, die wir erst zu erfassen beginnen.

Heute wird über 30% des weltweiten Energieverbrauchs für die Lebensmittelproduktion aufgewendet; gleichzeitig verderben rund 30% aller Nahrungsmittel oder gehen verloren, während rund 800 Millionen Menschen hungern. Schon heute läuft die globale Landwirtschaft am Anschlag. Und sie muss bis zum Jahr 2050 zusätzliche 265 Millionen Tonnen pflanzliche Proteine liefern.

