Die Investmentbank Oddo BHF hat Deutsche Beteiligungs AG nach dem "überzogenen Kursrückgang" von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 45 Euro gesenkt. Die Anlage-Story der Beteiligungsgesellschaft sei intakt, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte jedoch seine Schätzungen nach der jüngsten Zielsenkung nach unten an. Er begründet dies unter anderem mit höheren Durchschnittspreisen bei Neuengagements in den vergangenen beiden Jahren./ag/bek Datum der Analyse: 18.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0032 2018-04-18/10:27

ISIN: DE000A1TNUT7