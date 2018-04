Evotec: Alles nur eine Frage der Zeit!

Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) hat derzeit wirklich viel um die Ohren: Die Monsanto-Übernahme oder ein neuer Großaktionär. Gut, dass man noch genügend Zeit hat, gemeinsam mit Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) Forschung zu betreiben. Jetzt gab es einen Grund zum Feiern. Es wird nicht der letzte gewesen sein, für beide Unternehmen. Die Aktie dürfte davon profitieren!

Im Oktober 2012 vereinbarten das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec und der große Pharma- und Chemiekonzern aus Leverkusen eine Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Endometriose (chronische Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut). Diese schmerzhafte gynäkologische Erkrankung betrifft laut Evotec weltweit etwa 176 Millionen Frauen. Die gemeinsame Arbeit führte nun dazu, dass eine weitere vielversprechende so genannte niedermolekulare Substanz in die Phase I überführt wurde. Mittlerweile befinden sich drei Wirkstoffe in klinischen Testphasen.

