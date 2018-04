DJ Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain stellt Revolution der Blockchain Technologie vor! Transaktionen von Kryptowährungen ohne Fremdanbieter möglich!

DGAP-Media / 2018-04-18 / 09:58 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies.* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass der Studie: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 3,00 EUR* *Kursziel langfristig: 5,00 EUR* *Global Blockchain stellt Revolution der Blockchain Technologie vor! Transaktionen von Kryptowährungen ohne Fremdanbieter möglich!* Unser Top-Pick Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] läutet mit der heutigen News die Revolution der Blockchain Technologie ein. Bei der Komplexität der Blockchain Technologie ist es äußerst selten, dass sich eine neu entwickelte Technologie als wirklich bedeutsam erweist. Dies ist Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] mit der Entwicklung der LASER genannten Technologie definitiv gelungen! *Natürliche Beschränkungen der Blockchain und Kryptowährungen durch LASER aufgehoben* Nach dem sehr schnellen Wachstum der Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Euro und dem immer größer werdenden Interesse an der Blockchain-Technologie, sind aufgrund technologischer Hürden immer mehr Beschränkungen entstanden. So dauerte es teilweise mehrere Tage, bis eine Bitcoin-Transaktion abgeschlossen werden konnte. Es war außerdem auch nicht möglich, Transaktionen zwischen zwei Blockchains direkt durchzuführen. Das bedeutet, man konnte nicht, wie es bei "normalen" FIAT Währungen z.B. über das SWIFT System möglich ist (Überweisungen in Fremdwährungen), z.B. Bitcoins in Ethereum ohne eine Börse (Drittanbieter) transferieren. *LASER macht genau dies jetzt möglich!* LASER ist eine Service-Layer-Technologie, die auf einem bestehenden Blockchain-Netzwerk arbeitet und dessen Funktionen erweitert. Durch die Standardisierung von Eigenschaften wie z.B. KryptoWallet-Nummern ist es für Benutzer einer Blockchain möglich, Transaktionen mit Benutzern einer anderen Blockchain ohne die Verwendung eines Fremdanbieteraustauschs durchzuführen. Dies hebt effektiv die Grenzen des Blockchain-Ökosystems auf und eröffnet ein weites Feld neuer Möglichkeiten "Viele verschiedene Währungen sind für die Kryptowelt sehr gut", sagt Shidan Gouran - Präsident von BLOC. "Jeder hat seine eigenen Attribute, die genauso einzigartig sind wie die einzelnen Benutzer-Basen. Jetzt, da sie über Blockchains abgewickelt werden können, können Transaktionen zwischen diesen Währungen stattfinden, als würden Sie US-Dollar für Euros handeln." *Zusätzliche Funktionen der LASER Technologie* Ein weiteres herausragendes Merkmal der LASER Technologie, ist die Reduzierung der Bearbeitungszeit für Transaktionen zwischen den Blockchains. Durch ein Überlagerungsprotokoll, das eine "Pseudo-Bestätigung" von Transaktionen bereitstellt, ist es möglich Transaktionen von zwei beliebigen Kryptowährungen in einer Angelegenheit von Sekunden zu tätigen. Die zweite zusätzliche Funktion, gewährleistet die Anonymität der Blockchain Transaktionen. Dies geschieht, durch das Bündeln mehrerer Transaktionen. Dabei wird dern Besitzverlauf einer gegebenen Einheit einer Kryptowährung verschleiert, wodurch verhindert wird, dass sie durch die Blockchain verfolgt werden kann. Des weitern basiert LASER auf einer neuen Protokoll Technologie, die es so noch bei keiner anderen Blockchain-Technologie gibt. Deren Hauptvorteil ist es, dass die für den Betrieb einer Blockchain erforderliche Energiemenge reduziert wird, wodurch sowohl die fixen als auch die variablen Kosten verringert werden und die Blockchain nachhaltig bleibt. *Weichenstellung bei Jahreshauptversammlung* Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] hat vergangene Woche seine alljährliche Hauptversammlung abgehalten. Dabei wurden alle bereits verantwortlichen Personen in ihren Ämtern bestätigt. Dies zeigt einmal mehr, dass die Aktionäre weiterhin von der Entwicklung der Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] und dem eingeschlagenen Weg absolut überzeugt sind. *Global Blockchain Spin-Out durch Aktionäre genehmigt* Die Aktionäre der Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] genehmigten auch den Spin-Out der Global Blockchain Mining Corp. Das Unternehmen reicht zurzeit die entsprechenden Statements für eine Börsennotierung bei der CSE ein, um den Handel an der CSE unter dem Symbol FORK zu beginnen*.* *Neuer Investor Relationship Partner* Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] stellte auch IRTH Communications als neuen Partner für Aktionärskommunikation- und Investor-Relations-Aktivitäten vor. IRTH soll dabei eine umfassende Investor-Relations-Strategie entwerfen und ausführen, um den Bekanntheitsgrad und das Leistungsversprechen des Unternehmens am Markt bei Investmentberater, Einzelinvestoren, Investment-Dealer, institutionelle Investoren und anderen Finanzexperten zu steigern. Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] erhofft sich dadurch einen positiven Schub für die Entwicklung des Unternehmens und neue Investoren für den Blockchain Bereich. *Weitere Projekte für 2018 in Planung* Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] arbeitet auch nach der Veröffentlichung der LASER Technologie weiterhin an neuen Projekten, die das Unternehmen weiter zu dem Big Player im Blockchainbereich entwickeln werden. Hierbei sind äußerst interessante Vorhaben dabei, wie z.B. eine eigene Krypto-Börse. Auch wenn noch nichts offiziell bekanntgegeben ist, so lassen sich aus einer Übersicht der Unternehmungsdomänen weitere aktuellen Projekte des Unternehmens, die sich entweder im Laufen, in der Entwicklung oder in einem späten Verhandlungsstadium befinden, erahnen: 1) Handelsfinanzierung in Verbindung mit wichtigen Staaten. 2) Peer-to- Peer-Speicherlösungen für Konzerne. 3) Token-Nutzung von drei etablierten Spiele-Netzwerken mit über 200 Millionen Nutzern einschließlich Funktionalität für e-Sport und Glücksspiel. 4) Dezentralisierter Marktplatz für Datenmassen, die auf die Multibillionen-Dollar- IoT-Branche zielen. 5) Voll dezentralisierter Peer-to- Peer-Verleihmarktplatz basierend auf Laser Blockchain. 6) Sicherungsplattform für Kunst einschließlich Musik, Video und Marken in Partnerschaft mit einigen der bekanntesten Künstler, Marken und Studios der Welt. Etwas, das vor Einführung der Blockchain nicht möglich war. 7) Einführung einer mit dem Stellar-Netzwerk mit führendem FOREX vereinigten Börse und Überweisungspartner, die noch bekannt gegeben werden. 8) Einführung einer Kryptowährungsbörse mit staatlicher Unterstützung. *Wir sind der Ansicht, dass die neu entwickelte LASER Technologie eine Revolution im Blockchain Sektor darstellt. Da der Krypto- und Blockchainmarkt sein aktuelles Tal durchschritten hat, erwarten wir ein steigendes Interesse für die Blockchain Technologie und sehen in Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2]*eines der führenden Blockchain Unternehmen weltweit.* *Wir halten daher eine radikale Neubewertung der Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *Aktie in den kommenden Wochen für mehr als angemessen. 