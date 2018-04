Linz - Der Test der Unterstützung bei EUR/HUF (ISIN EU0006169864/ WKN 616986) ist gestern an der Marke von 310,00 gescheitert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Der Hintergrund sei nicht nur rein technisch. Vermutungen würden auch nahe legen, dass die Ungarische Nationalbank einen Kurs unter 310 nicht so gerne sehe.

