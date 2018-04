Hamburg (ots) - Während ganz Deutschland viel über Digitalisierung spricht, setzen sich die Berliner Eventlocations an die Spitze der Bewegung. Events am Brandenburger Tor, an der Spree oder in Kreuzberg können mit MICE Tools von Eventmachine Meeting online geplant werden. Automatisierung ist in der Hauptstadt kein Fremdwort mehr.



Kein Wunder - ist Berlin doch seit Jahren die top Destination für Meetings und Events. Auch haben hier die meisten Start-up Unternehmen ihren Hauptsitz, so KPMGs "Deutscher Startup Monitor 2017". Ist diese kreative Berliner Luft ausschlaggebend, dass Veranstaltungsorte hier besonders innovativ sind?



Die Messlatte liegt hoch für die Eventprofis der AXICA: "The best thing I've ever done!", so US Stararchitekt Frank O. Gehry über das prestigeträchtige Gebäude der AXICA direkt am Brandenburger Tor. "Wir bieten unseren Kunden stets den besten Service - offline wie online. Auch im MICE Bereich ist Digitalisierung die Zukunft" erläutert Geschäftsführer Marc Mundstock seinen Anspruch. "Das Team der AXICA entwickelt sich gerne und immer weiter."



Insbesondere angesagte Event-Locations müssen ihre Effizienz permanent steigern, um der digitalen Ungeduld ihrer Kunden gerecht zu werden. "Wir schreiben täglich viele Angebote. Und das nicht erst, seitdem wir den Location Award gewonnen haben" erklärt Fabian Lau, Geschäftsführer des Spreespeichers. "Daher automatisieren wir - wir vereinfachen alle Prozesse und sichern uns selbst einen echten Wettbewerbsvorteil."



Aber auch Berliner Off-Locations setzen voll auf Digitalisierung. Interessenten können Kreativ- Workshops in Kreuzberg direkt auf der Website des Studiogarten planen. "Marketing, Verkauf, Durchführung - für eine kleinere Location kann das schon mal ziemlich viel werden" so Tom Baerwald, Inhaber des Studiogarten. "Die automatisierten, sofortigen Event-Angebote sind eine wirkliche Erleichterung für uns!"



