Düsseldorf - Seit Juli 2017 hat die Bank of Canada (BoC) ihren Leitzins drei Mal um jeweils 25 BP angehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit aktuell 1,25% liege die "Overnight Rate" damit so hoch wie zuletzt Anfang 2009. In Bezug auf weitere Zinserhöhungsschritte würden sich die kanadischen Währungshüter allerdings vorsichtig zeigen. Zwar sehe die BoC die Weltkonjunktur auf einem soliden und breit aufgestellten Wachstumspfad, gleichzeitig würden die zunehmenden internationalen Handelsspannungen aber mit Sorge betrachtet.

Den vollständigen Artikel lesen ...