Britische Inflationsdaten werden am Morgen veröffentlicht House of Lords wird am Nachmittag über den Brexit-Entwurf abstimmen BoC wird heute ihren Zinsentscheid treffen

Zusammenfassung:Der Zinsentscheid der Bank of Canada, der für den Nachmittag geplant ist, ist heute das wichtigste makroökonomische Ereignis. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte jedoch auf das GBP gerichtet sein, da nicht nur der britische Inflationsbericht veröffentlicht wird, sondern auch das erste von sechs Treffen zum Thema Brexit heute im House of Lords (Oberhaus des britischen Parlaments) stattfindet. Heute wird über die Zukunft Großbritanniens in der EU-Zollunion entschieden, so dass das Ergebnis der Abstimmung eine zusätzliche Volatilität beim GBP auslösen kann. Darüber hinaus werden also drei Mitglieder des Financial Policy Committee 45 Minuten vor den Abstimmungen dem britischen Treasury Committee Zeugnis ablegen. 10:30 Uhr | Großbritannien, Inflation für März und Hauspreisindex für Februar: Der Inflationsbericht des letzten Monats zur britischen Wirtschaft zeigte eine leichte Verschlechterung des Preiswachstums, da der VPI im Jahresvergleich von 3% auf 2,7% fiel. Dennoch bleibt ...

