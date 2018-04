Ergomed plc: Dr. Jan Petracek unter den Gewinnern des DIA Inspire Award 2018 DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Sonstiges Ergomed plc: Dr. Jan Petracek unter den Gewinnern des DIA Inspire Award 2018 18.04.2018 / 10:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Dr. Jan Petracek unter den Gewinnern des DIA Inspire Award 2018 London, UK - 18. April 2018: Ergomed plc (Ergomed; AIM: ERGO LN, Xetra: 2EM GR), ein Unternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass Chief Operating Officer und PrimeVigilance CEO Dr. Jan Petracek auf dem vom 17. bis 19. April 2018 in Basel, Schweiz, stattfindenden DIA EuroMeeting mit dem "DIA Inspire Award" für die EMEA-Region ausgezeichnet wird. Dr. Petracek erhält den "Excellence in Service Award", der an das "Mitglied des Jahres" für stets herausragende Service-Leistungen als DIA-Mitglied sowie seinen Beitrag zur Weiterentwicklung der DIA-Mission verliehen wird. Dies ist ein beachtlicher Erfolg, der auf Dr. Petraceks langjähriges Engagement für die Weiterentwicklung der globalen Gesundheit sowie seine direkten Beiträge für die DIA zurück zu führen ist. Seit mehr als 50 Jahren bietet die Drug Information Association, kurz DIA, als gemeinnütziger Verband eine globale Plattform für Wissensaustausch und Zusammenarbeit in einem neutralen Umfeld für alle, die an der Entwicklung und dem Life-Cycle-Management von Gesundheitsprodukten beteiligt sind. Als wesentliches Forum bietet die DIA die Möglichkeit zur Ausweitung von Debatten und Diskussion, um wissenschaftliche und medizinische Innovation voranzutreiben. Als globale Organisation ist die DIA heutzutage in über 80 Ländern mit regionalen Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika vertreten. Dr. Jan Petracek und sein Team werden während des DIA EuroMeeting 2018 in Basel am PrimeVigilance-Stand Nr. 43-44 vertreten sein und für Diskussionen und Gespräche zur Verfügung stehen. - ENDE - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an und entwickelt Medikamente sowohl in Eigenregie als auch im Rahmen von Partnerschaften. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsangebot umfasst alle Phasen der klinischen Entwicklung. Darüber hinaus bietet Ergomed die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) an. Seine mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung setzt Ergomed zudem ein, um ein wachsendes Portfolio an Partnerschaften und Programmen zur Arzneimittelentwicklung aufzubauen, darunter proprietäre Produkte zur Blutungskontrolle bei Operationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com. 18.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 675667 18.04.2018

ISIN GB00BN7ZCY67

AXC0106 2018-04-18/10:45