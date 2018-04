Süd- und Nordkorea wollen bei ihrem geplanten Gipfeltreffen in der nächsten Woche möglichst über ein dauerhaftes Friedenssystem für die koreanische Halbinsel reden. Südkorea wolle das Treffen nutzen, um über Frieden und ein Ende der "Feindseligkeiten" zu sprechen, sagte ein hoher Regierungsvertreter am Mittwoch vor Journalisten in Seoul. Ob dabei in einer Erklärung explizit die Worte "Ende des Kriegs" benutzt würden, sei unklar. Südkoreas Präsident Moon Jae In und US-Präsident Donald Trump könnten nach ihren geplanten bilateralen Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un über solche Fragen beraten.

Die koreanische Halbinsel befindet sich völkerrechtlich noch immer im Kriegszustand. Der Korea-Krieg von 1950 bis 1953 endete mit einem Waffenstillstandsabkommen, ein Friedensvertrag wurde bis heute nicht geschlossen. Südkorea wurde im Krieg von UN-Truppen, die von den USA angeführt wurden, Nordkorea von chinesischen "Freiwilligenverbänden" unterstützt.

Der Beamte in Seoul betonte, die Ersetzung des Waffenstillstands durch einen neuen Friedensmechanismus betreffe mehrere Parteien. Trump hatte am Dienstag zum innerkoreanischen Gipfeltreffen gesagt: "Sie haben meinen Segen, ein Ende des Kriegs zu diskutieren. Es passiert genau jetzt."

Das Treffen zwischen Moon und Kim ist für den 27. April im Grenzort Panmunjom geplant. Als möglichen Zeitraum für seine eigenen Gespräche mit Kim nannte Trump zuletzt Anfang Juni. Ein Ort steht noch nicht fest. Südkorea und die USA hoffen, von Kim konkrete Zusagen über den vollständigen Abbau des Atomprogramms des Landes zu erhalten./dg/DP/jha

