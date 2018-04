18.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: trend (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Hochspannung vor der morgigen Aufsichtsratssitzung der Telekom Austria . Laut Informationen des Wirtschaftsmagazins trend wird nicht nur der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates bekannt gegeben, sondern auch der Umbau des Vorstandes. Die Republik wird ihr im Telekom-Syndikatsvertrag eingeräumtes Recht wahrnehmen, den CEO des Konzerns zu besetzen. Der trend berichtet in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe, dass der 40-jährige Österreicher Thomas Arnoldner neuer Telekom-General werden soll....

Den vollständigen Artikel lesen ...