Schweizer Energie-Konzern setzt auf modulare Monitoring-Plattform der LeuTek GmbH DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges Schweizer Energie-Konzern setzt auf modulare Monitoring-Plattform der LeuTek GmbH 18.04.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Leinfelden-Echterdingen, 18. März 2018. Im Rahmen einer Ausschreibung hat sich die BKW Energie AG für die hochverfügbare, modulare Business Service Monitoring-Plattform ZIS-System der LeuTek GmbH entschieden. Mehrwerte wie eine schnelle Ursachen-Identifikation, Einleitung von präventiven Maßnahmen, Kapazitätsplanung und die Überwachung von Services und Service Level haben deren Stakeholder überzeugt. Künftig werden Server,- Datenbank-, Storage- und Virtualisierungs-Systeme zentral über die LeuTek-Anwendung im Leitstand überwacht. Ein hoher Automationsgrad wird über die Anbindung einer IT-Service-Management-Suite (Configuration Management Database, Incident & Change Management) mit dem ZIS-System sowie durch die Nutzung des ZIS-Agenten erreicht. Ein modernes, mandantenfähiges Self-Service-Portal visualisiert die Verfügbarkeit der Services und Service Level. Mittels Root-Cause-Analysen in Echtzeit werden Anomalien schnell erkannt. Durch eine Impact-Analyse können Wartungen einzelner Komponenten besser geplant werden, so dass der laufende Service-Betrieb nicht beeinträchtigt wird. "Angesichts unserer sehr komplexen und heterogenen IT-Infrastruktur durften wir bei der Wahl der Monitoring-Gesamtlösung kein Risiko eingehen. Mit dem ZIS-System von LeuTek haben wir uns für ein praxiserprobtes und flexibles Werkzeug-Set entschieden", so Pascal Bauermeister, der den Bereich Monitoring & Automation bei BKW verantwortet. Auch das Modul "End-to-End-Monitoring" wird implementiert. Damit lässt sich die Sicht der Endnutzer simulieren, und somit erkennt das ZIS-System proaktiv eventuelle Performance-Einbußen, bevor die Anwender davon betroffen sind. Die Umsetzung startete Anfang März 2018 mit einer Konzeptphase. Das gesamte Projekt soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Darüber hinaus ist eine Überwachung von Cloud-Diensten und Docker-Umgebungen mit dem ZIS-System geplant. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.leutek.com und https://www.usu.de/ abrufbar. Über LeuTek Die LeuTek GmbH einer der führenden deutschen Hersteller von Monitoring-Tools für den IT-Betrieb. Seit über 20 Jahren bietet LeuTek Produkte und Lösungen für die Bereiche Systems Management, Service Monitoring, oder auch Infrastructure Management. Mit über 300 Installationen verfügt LeuTek über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen des IT-Betriebs. Viele multinationale Unternehmen und Marktführer aus unterschiedlichen Branchen gehören zu den Kunden und vertrauen seit vielen Jahren auf die Produkte und Services von LeuTek - von A wie Allianz bis Z wie ZDF. LeuTek ist seit 2006 ein Unternehmen der USU-Gruppe. Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.leutek.com verfügbar. Kontakt LeuTek GmbH Marketing Sarah Fuchs Tel.: +49 (0) 711 - 94707-59 E-Mail: sarah.fuchs@leutek.de USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu-software.de 18.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675757 18.04.2018

