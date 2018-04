London - Sollte die Situation zwischen den USA und China nach Prinzip: "Wie Du mir, so ich Dir" eskalieren, wäre dies das denkbar risikoreichste Szenario und würde zu einem ausgewachsenen Handelskrieg führen, so Ritu Vohora, Investment Director bei M&G Investments. Wenn der amerikanische Präsident auf den Handel aber jene Strategie anwende, die er in seinem Buch "Trump, die Kunst des Erfolges" (1987) beschreibe, dann werde man wahrscheinlich eine Verhandlungslösung sehen.

