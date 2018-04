In der Eurozone hat sich der Preisanstieg im März nicht so stark wie erwartet beschleunigt. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 1,3 Prozent gestiegen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung hatte Eurostat noch eine Inflationsrate von 1,4 Prozent gemeldet. Analysten hatte eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Im Februar hatte die Inflationsrate noch bei 1,1 Prozent gelegen und damit auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2016. Mit dem Anstieg im März hat sich die Inflation wieder etwas in Richtung des Zielwerts der Europäischen Zentralbank (EZB) bewegt, die mittelfristig eine Teuerung von knapp 2 Prozent anstrebt. Erst bei dieser Rate sehen die Währungshüter die Stabilität der Preise als gewährleistet an.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 1,0 Prozent. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, verharrte bei 1,0 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet./jkr/bgf/fba

