Total will den französischen Strommarkt erobern. Dazu strebt der Ölkonzern eine milliardenschwere Mehrheitsbeteiligung bei Direct Energie an.

Der französische Ölkonzern Total will mit einem Zukauf zur Nummer Zwei im Stromvertriebsgeschäft des Landes hinter dem Marktführer EDF aufsteigen. Total kündigte am Mittwoch an, für 1,4 Milliarden Euro 74,33 Prozent der Anteile der Firma Direct Energie übernehmen zu wollen. Darüber habe der Konzern mit den Mehrheitsaktionären bereits eine Übereinkunft erzielt. Auch das Management unterstütze die Pläne.

Total bietet 42 Euro je Aktie - ein Aufschlag ...

