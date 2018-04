IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: ZincNyx Energy Solutions, eine Tochtergesellschaft von MGX Minerals, schließt Partnerschaftsvereinbarung mit Digital Energy Corporation ab; Ziel ist der Einsatz der Zink-Luft-Brennstoffzellen-Technologie in New York City

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 18. April 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ZincNyx Energy Solutions, Inc. (ZincNyx), eine Absichtserklärung (die Absichtserklärung) über den Abschluss einer Partnerschaftsvereinbarung mit dem in New York ansässigen Systemintegrator Digital Energy Corporation (Digital) unterzeichnet hat.

Nach den Bestimmungen der Vereinbarung wird Digital das Batteriesystem von ZincNyx an einem Demonstrationsstandort in New York City installieren. Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Projekts werden ZincNyx und Digital weitere Installationsstandorte entwickeln und sich um den Ausbau des Vertriebs der Technologie von ZincNyx bemühen.

Das Projekt soll demonstrieren, dass die patentierte Zink-Luft-Flow-Batterientechnologie von ZincNyx in Kombination mit einem Blockheizkraftwerk vor Ort über mehrere Werteströme die Kosten reduzieren und den Ertrag steigern kann, unter anderem durch Deckung des Spitzenbedarfs, Befriedigung der Nachfrage und wirtschaftlich optimale Stromverteilung. Die Flow-Batterie von ZincNyx, die für dieses Projekt ausgewählt wurde, weist eine einzigartige chemische Zink-Luft-Funktionsweise auf, die in dicht besiedelten Gebieten sicher einsetzbar ist. Im Rahmen des Projekts sollen die betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen identifiziert werden, die beim Einsatz im US-Bundesstaat New York zu erfüllen sind.

Unter den zahlreichen Batterien mit hoher Kapazität hat Digital sich für das Zink-Luft-System entschieden, das aufgrund seiner inhärenten Sicherheit, seiner hohen Energiedichte und seiner im Überfluss vorhandenen Rohstoffe seit langem als ausgesprochen vorteilhaft gilt. Weiter vereinfacht wurde die Entscheidung durch die anderen einzigartigen Vorteile des Systems von ZincNyx, etwa die Fähigkeit zur gleichzeitigen Ladung und Entladung, eine flexible Optimierung des Strom- und Energiebedarfs, die niedrigen Energiekosten bei langen Laufzeiten und die Modularität.

Wir sind hocherfreut über diese Partnerschaft mit Digital Energy, sagte Suresh Singh, der President und CEO von ZincNyx. Die langjährige Erfahrung von Digital im Bereich Systemintegration und Energieerzeugung wird uns enorm dabei unterstützen, unsere Energiespeicherlösungen im ganzen Gebiet der Vereinigten Staaten anzubieten.

Digital ist begeistert über die Partnerschaft mit ZincNyx, um diese kostengünstigeren Lösungen für Energiespeicherung auf den Markt des Bundesstaats New York zu bringen. Wir sind davon überzeugt, dass die Flow-Batterien von ZincNyx zusammen mit den Ertragsströmen aus den Initiativen Reforming the Energy Vision (REV) und New York Independent System Operator (NYISO) des Bundesstaats New York einen hohen Wertbeitrag für dieses und für zukünftige Projekte leisten werden, sagte Jon Lilian, der Vice President von Digital Energy.

Über ZincNyx Energy Solutions

ZincNyx Energy Solutions, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MGX, hat ein erfahrenes Team für die Entwicklung und Vermarktung einer zuverlässigen erneuerbaren Energiequelle zusammengestellt. Mit Blick auf Umweltfreundlichkeit wie auch Energieeffizienz ist ZincNyx bestrebt, den wachsenden Bedarf an sicherer und verlässlicher Energie zu befriedigen. MGX beabsichtigt eine Börsennotierung von ZincNyx und die Zahlung einer Teil-Aktiendividende an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre von MGX (siehe Pressemitteilung vom 3. April 2018). Der Stichtag soll demnächst bekannt gegeben werden.

Über Digital Energy

Digital Energy ist eine Projektentwicklungs- und Energieberatungsgesellschaft. Digital konzentriert sich auf die Maximierung der finanziellen Performance durch die Kooperation mit Eigentümern dezentraler Energieerzeugungsanlagen (Distributed Energy Resources, DER) im Hinblick auf einen effizienten Betrieb ihrer Anlagen. Digital ist davon überzeugt, dass die Kombination anderer DER-Technologien mit der Flow-Batterienlösung von ZincNyx den DER-Eigentümern eine Möglichkeit zur Generierung von Mehrwert bietet. Die Beteiligung von Digital an der Federal Energy Regulatory Commission (FERC), an NYISO und der Public Service Commission (PSC) hatte für die DER-Eigentümer vorteilhafte gesetzliche Änderungen zur Folge. Digital ist momentan an mehreren behördlichen Verfahren beteiligt, mit denen sich die Eigentümer dieser Arten von Energieerzeugungsanlagen zusätzliche Wertströme erschließen können. Digital verfügt über eine einzigartige Positionierung, um die Eigentümer bei der Ausschöpfung des vollen Werts ihrer Anlagen zu unterstützen. Weitere Informationen über Digital Energy erhalten Sie über die Website www.digitalenergyny.com.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Anfragen: info@mgxminerals.com

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43121

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43121&tr=1

