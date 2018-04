Frankfurt - Emissionshäuser von Covered Bonds sind recht aktiv aus den Osterferien heraus gestartet, so die Analysten der DekaBank.Insbesondere deutsche und französische Emittenten seien häufig vertreten und würden die eher schwache Neuemissions-Phase aus dem Februar aufholen. Mit Blick auf das voraussichtliche Ende der Anleihekäufe der EZB im Herbst dürfte in diesem Jahr die Tendenz zur frühzeitigen Erfüllung des Refinanzierungsbedarfs noch stärker ausgeprägt sein als in anderen Jahren. Die Emittenten seien dabei auch bereit, erhöhte Neuemissionsprämien anzubieten, um ihre Anleihen erfolgreich platzieren zu können. Denn außerhalb der EZB, die ihre Aktivität inzwischen hauptsächlich auf Neuemissionen konzentriere, sei die Zeichnungsbereitschaft der Anleger zuletzt weiter gesunken. Die gestiegenen Prämien würden auch beginnen langsam auf den Sekundärmarkt durchzuwirken. Abgesehen von spanischen Covered Bonds, die von der Ratingheraufstufung des Heimatlandes profitieren würden, seien die Spreads zuletzt bereits ein wenig angestiegen. (Ausgabe April/Mai 2018) (18.04.2018/alc/a/a)

