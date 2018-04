Bonn - Die Kapitalmarktzinsen gaben gestern etwas nach, so die Analysten von Postbank Research.In Deutschland habe der schwache ZEW-Index auf das Renditeniveau gedrückt, wobei sich die Auswirkungen aber in engen Grenzen gehalten hätten. In entgegengesetzter Richtung hätten die starken US-Konjunkturdaten den Märkten keine sichtbaren Impulse verleihen können. Letztlich schienen Fundamentaldaten derzeit keine größere Rolle zu spielen und im Ergebnis habe sich gestern einfach der tendenzlose Handel der letzten Wochen fortgesetzt. Die Renditen 10-jähriger Bunds und entsprechender US-Treasuries seien jeweils um 2 Basispunkte auf 0,51% bzw. 2,81% gefallen. 5-jährige Bunds hätten mit -0,09% um 1 Basispunkt unter dem Vortagesniveau rentiert, während die Rendite 2-jähriger Papiere nur marginal nachgegeben habe und mit -0,57% aus dem Handel gegangen sei. (18.04.2018/alc/a/a)

