- BARCLAYS RAISES COUNTRYSIDE PROP. PRICE TARGET TO 400 (379) PENCE - OVERWEIGHT - BERENBERG CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3000 (3200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1865 (1890) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 334 (301) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4200 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4900 (4950) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4700 (4600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 185 (165) PENCE - GOLDMAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 300 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1195 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 730 (715) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'CONV.BUY LIST'(BUY); TARGET 485(500)P - HSBC CUTS KAZ MINERALS TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 760 PENCE - HSBC RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4450 (4200) PENCE - JPM RAISES HOCHSCHILD MINING TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 200 (195) P - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 505 (515) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 850 (935) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 650 (630) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS GKN TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 460 (400) PENCE



