Normalerweise berichtet Frauke Ludowig in ihrem Starmagazin "Exclusiv" auf RTL über den neusten Promi-Talk. In der neuen Ausgabe des Magazins "Daniela Katzenberger" (EVT. 18.4.) dreht Daniela den Spieß um und stellt selbst die Fragen. Dabei erleben die Leserinnen Frauke Ludowig ganz privat: Die Reporterin spricht über ihre Kritiker, ihre größten Modesünden und ihr privates Styling.



"Meine Mama ist meine wichtigste Kritikerin", sagt Frauke Ludowig, die selbst Mutter von zwei Töchtern ist. Aussagen wie 'Frauke, die Sendung hat mir ganz gut gefallen. Aber dein Outfit war nicht so meins!' oder 'Fraukemaus, du musst mal wieder zum Friseur oder mal wieder ausschlafen!' bekommt die Reporterin von ihrer Mutter zu hören. "Und wenn ich mal Overkneestiefel trage, dann richtet sie mir von meinem Vater aus, ich solle doch nicht mehr diese Kanalarbeiter-Stiefel tragen." Ob sie sich daran hält, fragt Daniela? "Ne", sagt Frauke Ludowig, aber wichtig ist es ihr trotzdem.



Völlig unwichtig sind ihr Aussagen von anderen Kritikern. Denn dass sich die Reporterin privat nicht schminkt, gibt ihnen wohl Anlass zu Kommentaren, wie: "Natürlich sagen manche - 'oh siehst du schrecklich aus'. Es ist mir aber egal. Weil ich finde, man muss doch selbst happy sein. Ich kann mich selbst gut ungeschminkt ansehen. Etwas anderes möchte ich für mich persönlich gar nicht zulassen!"



Doch so ganz kann auch Frauke Ludowig nicht aus ihrer Haut und lässt es sich nicht nehmen, auch Daniela ein paar Fragen zu stellen. Auf Fraukes Frage, ob sie ihre Mutter manchmal auch kritisiert, antwortet die Kultblondine: "Ach, das würde ich nie wagen. Dann kriegen wir den größten Krach!" (lacht).



