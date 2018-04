Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im März zwar zugenommen, aber nicht so stark wie zunächst berichtet. Die europäische Statistikbehörde Eurostat revidierte die jährliche Inflationsrate auf 1,3 Prozent herunter, nachdem sie bei der ersten Schätzung am 4. April eine Rate von 1,4 Prozent gemeldet hatte. Ökonomen hatten mit einer Bestätigung der vorläufigen Meldung gerechnet.

Im Februar waren die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,1 Prozent gestiegen. Der Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt bei knapp 2 Prozent.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, blieb im März stabil auf einem niedrigen Niveau. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) verharrte bei 1,0 Prozent.

Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im März in der Gesamtrate um 1,0 Prozent, in der Kernrate um 1,4 Prozent. Die Daten entsprachen den Prognosen von Volkswirten.

Die EZB erreicht ihr Inflationsziel schon seit Jahren nicht mehr; nach den aktuellen EZB-Prognosen dürfte sie dem Ziel erst wieder 2020 nahe kommen. Derzeit kaufen die Zentralbanken des Eurosystems monatlich Anleihen für 30 Milliarden Euro, um die Inflation anzufachen. Das Kaufprogramm soll mindestens bis September 2018 laufen.

