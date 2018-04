Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Banken in der EU mit einem hohen Bestand an notleidenden Krediten (NPL) brauchen nach Aussage der Ratingagentur DBRS noch vier Jahre, um ihren NPL-Bestand auf 5 Prozent des gesamten Kreditvolumens zu reduzieren. DBRS geht bei dieser Schätzung von der Annahme aus, dass diese Banken ihr NPL-Volumen in dem zuletzt angeschlagenen Tempo reduzieren.

EU-Kommission und Europäische Zentralbank (EZB) haben die Banken wiederholt dazu aufgefordert, das günstige Umfeld für einen beschleunigten NPL-Abbau zu nutzen. Eine für Ende des ersten Quartals angekündigte NPL-Strategie ist die EZB bisher aber schuldig geblieben.

Laut DBRS dürften italienische "Problembanken" noch fünf Jahre brauchen, um eine NPL-Quote von 5 Prozent zu erreichen, zyprische sieben Jahre und griechische zehn. Die EU-Staats und Regierungschefs wollen im Juni darüber entscheiden, wie der Plan der EU-Kommission über die Einführung einer gemeinsamen Bankeinlagensicherung umgesetzt werden soll.

Deutschland fordert als Voraussetzung für eine solche Vergemeinschaftung von Risiken eine vorherige Risikoreduzierung, namentlich einen NPL-Abbau und eine regulatorische Entprivilegierung von Staatsanleihen in Bankbilanzen.

April 18, 2018

