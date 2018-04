In den letzten Jahrzehnten wurde die Leistung von globalen Satellitennavigationssystemen (GNSS) deutlich verbessert; die GNSS-Genauigkeit hat sich signifikant verbessert. In den frühen 2000er Jahren verringerte sich die Zeit, die nach dem Einschalten des Empfängers bis zu einer ersten genauen Position verging, von einigen Minuten auf unter dreißig Sekunden. In der späteren Hälfte des Jahrzehnts wurde die Empfängerempfindlichkeit dramatisch gesteigert - von -130 dBm auf -167 dBm. Auch gab es im Jahr 2000 nur eine funktionierende Positionierungssatelliten-Konstellation (nämlich das US-amerikanische GPS). Bis 2015 war diese Anzahl auf vier gestiegen (GPS, das russische GLONASS, das chinesische Beidou und das europäische Galileo), wobei diese auch noch von zwei regionalen Systemen ergänzt werden (das indische NAVIC und das japanische QZSS).

Diese Entwicklung ebnete den Weg für GNSS-Empfänger für mehrere Konstellationen. Auch die Satellitensignale wurden modernisiert und Multiband-GNSS wird ab 2018 erschwinglich. Diese Fortschritte stellten die Weichen für das nächste große Thema im Bereich GNSS: das Erreichen von dezimeter- oder zentimetergenauer Präzision.

GNSS-Empfänger bestimmen ihre Position über Triangulation, wobei sie ihre Entfernung von mindestens vier GNSS-Satelliten ...

