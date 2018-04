Unterföhring (ots) - Mit hervorragenden Marktanteilen von bis zu 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begeisterte die Impro-Comedy "Mord mit Ansage" das SAT.1-Publikum am Freitagabend*. Jetzt hat der Sender grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben. "'Mord mit Ansage' ist einfach kriminell gut! Wir haben eine neue Impro-Show ins TV gebracht, die unserem Publikum und uns eine Menge Spaß macht - und perfekt zu unseren Comedy-Formaten am Fun Freitag passt. Wir freuen uns auf eine weitere Staffel mit mörderisch guter Comedy", sagt SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger.



In der ersten Staffel von "Mord mit Ansage" mussten zahlreiche Comedystars - darunter Luke Mockridge, Kaya Yanar, Martin Klempnow, Wigald Boning und Bernhard Hoëcker - unter Anleitung des Erzählers Bill Mockridge komplett ohne Drehbuch und nur mit Hilfe ihres Impro-Talents herausfinden, welches Verbrechen begangen wurde - und griffen dabei zu ganz eigenen und gerne mal abstrusen Herangehensweisen. Produziert wird "Mord mit Ansage" von der Redseven Entertainment GmbH.



*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 20.03.2018



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 319880822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2