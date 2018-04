Die Erwartungen an eine baldige Zinsanhebung durch die britische Notenbank haben am Mittwoch einen Schlag erhalten. Wie die britische Statistikbehörde ONS in London bekanntgab, lag die Inflationsrate im März bei 2,5 Prozent. Das sind nicht nur 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, es ist auch der tiefste Stand seit einem Jahr. Zudem stiegen die Verbraucherpreise damit schwächer als am Markt erwartet. Zu Jahresbeginn hatte die Inflationsrate noch drei Prozent betragen.

An den Finanzmärkten gab es spürbare Reaktionen auf die Zahlen. Das britische Pfund gab gegenüber vielen Währungen deutlich nach. Die Renditen für britische Staatsanleihen fielen ebenfalls merklich. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Anleger ihre Zinserwartungen ein Stück weit anpassen. Auch der britische Aktie zog daraufhin an.

Vor den Zahlen waren Analysten und Anleger fest davon ausgegangen, dass die britische Notenbank ihren Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung Mitte Mai anheben wird. Als wesentlicher Grund dafür galt die Inflation, die trotz des jetzigen Rückgangs immer noch über dem Ziel der Bank of England von zwei Prozent liegt. Möglicherweise wird eine Anhebung des Leitzinses jetzt nicht mehr von allen Marktteilnehmern als ausgemacht angesehen.

Die Anleger hätten zu früh auf eine Zinsanhebung der Notenbank im Mai gesetzt, kommentierte das britische Analysehaus Pantheon die Inflationsdaten. Dafür spreche nicht nur die Inflationsentwicklung, sondern auch das vergleichsweise schwache Wirtschaftswachstum als Folge der Brexit-Unsicherheit. Eine Zinsanhebung der Notenbank wollten aber auch die Pantheon-Experten nicht gänzlich ausschließen./bgf/jkr/jha/

AXC0136 2018-04-18/11:40