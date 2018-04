FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Continental muss die Margenprognose für das Gesamtjahr wegen einer Belastung im Reifgengeschäft leicht zurücknehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, rechnet er aufgrund von Wechselkurs- und Bewertungseffekten des Bestandes im laufenden Jahr auf Konzernebene nur noch mit einer bereinigten EBIT-Marge von "mehr als" 10 Prozent statt bislang "rund" 10,5 Prozent. Grund sei eine Belastung von rund 150 Millionen Euro im ersten Halbjahr, die größtenteils den Reifenbereich betreffe.

Dementsprechend werde das bereinigte operative Ergebnis der Rubber Group im ersten Quartal rund 100 Millionen Euro unter dem des Vorjahreszeitaums liegen, so Continental weiter. Es sei nicht davon auszugehen, dass sich diese Belastungen im Jahresverlauf ausgleichen lassen. Deswegen senkt Continental die Margenprognose der Sparte auf "mehr als" 14 Prozent von zuvor "rund" 15 Prozent für das Gesamtjahr. Die übrigen Bestandteile des Ausblicks 2018 bleiben unverändert.

Die Aktie gibt nach der Mitteilung deutlich nach, sie verliert rund 4,5 Prozent.

Erste Eckdaten für das erste Quartal wird Continental am Tag der Hauptversammlung am 27. April bekanntgeben. Der komplette Bericht für das Auftaktquartal wird am 8. Mai veröffentlicht.

April 18, 2018

