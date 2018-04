Bad Marienberg - Die Zur Rose-Gruppe setzte das starke Umsatzwachstum des Vorjahrs beschleunigt fort, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Im ersten Quartal 2018 stieg der Gruppenumsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 29,9 Prozent (23,8 Prozent in Lokalwährung) auf CHF 297,6 Mio. Das organische Wachstum in Lokalwährung lag bei 11,0 Prozent. Sowohl der Markt Schweiz als auch das Segment Deutschland trugen zu dem Wachstumsschub bei.

