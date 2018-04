Europäische Indizes eröffnen nach Optimismus in Asien und den USA höher DE30 durchbricht Widerstand bei 12.600 Punkten Deutsche Automobilhersteller nach schwachen Verkaufszahlen unter Druck

Zusammenfassung:Nach der deutlich positiven Sitzung gestern an der Wall Street verbesserte sich auch an den asiatischen Aktienmärkten die Stimmung. Der japanischerNikkei (JAP225) war mit einem Anstieg von 1,47% der größte Gewinner unter den wichtigsten Indizes der Region. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) legte ebenfalls zu, wobei der Gewinn mit +0,34% nicht ganz so beeindruckend war. Chinas Hang Seng (CHNComp) legte um 0,5% zu. Von der guten Stimmung in Asien und den USA profitieren auch die europäischen Aktienmärkte, da diese am Mittwoch etwas höher eröffneten. Alle wichtigen Indizes in Europa sind in den ersten Minuten der heutigen Sitzung gestiegen. Bergbauunternehmen verbuchen heute die größten Gewinne, während Reiseunternehmen und Automobilhersteller unterdurchschnittlich performen. Des Weiteren beginnt heute eine neue Ära beim Brexit-Thema, da der Brexit-Entwurf in der Oberkammer ...

