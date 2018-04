Power-Pricing für die Tourismusbranche



Hohenems (ots) - Die Hotellerie ist eine extrem auslastungsgetriebene Branche; Rabatte mindern Gewinne empfindlich. Wie mit der richtigen Preisstrategie ein höherer Gewinn erzielt wird, belegte der mehrfache Constantinus-Award-Gewinner Christoph Nussbaumer beim Branchenseminar "Power Pricing für Hotelbetriebe".



Strategieberater Dr. Nussbaumer: "Ich empfehle Power Pricing als konsequente Anwendung der psychologischen, strukturellen und strategischen Aspekte von Preis-Strategien. Besonders bei Investitionen in den Gästenutzen werden in der Regel zu geringe Preisanpassungen vorgenommen." Die Analyse aus 160.000 Gästebefragungen: Rabatte schwächen Marken, selbstbewusste Preisstrategien erhöhen Gewinne.



Marc Linzmajer (HSG) belegte mittels MRT den "Preisschmerz", Neuro-Pricing-Experte Matthias Wirth mittels EEG Kaufentscheidungen. Autor Roman Kmenta thematisierte Preispsychologie, Digitalmarketingexperte Michael Anfang zeigte Hebel zur Wertschöpfung und Moderator Roman Szeliga "Humor im Hotel". Teilnehmerfazit: "Hochkarätiger, praxisauglicher Input".



