Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Drägerwerk nach einem vorsichtigeren Unternehmensausblick für 2018 von 81,50 auf 75,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern sei sehr schwach ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen. Das Unternehmen dürfte die Früchte seiner Produktoffensive in wichtigen Bereichen ab 2020 ernten./mis/bek

Datum der Analyse: 18.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005550636

AXC0139 2018-04-18/11:52