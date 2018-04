Wer Ordnung in seinem Kleiderschrank hält, hat eine Baustelle weniger in seinem Alltagswahnsinn. Vier Argumente für das Ausmisten.

Schon vor zwei Jahren hatte ich über Mickey Rourke geschrieben, der den unwiderstehlichen Verführer in "9½ Wochen" spielte. Wer den Film noch kennt, hat sofort einige Szenen im Kopf. DIESE Szenen meine ich nicht.

Es war die Kleiderschrank-Szene: Mickey Rourke alias John öffnet seinen Kleiderschrank und - Bumm! - sieht man seine Anzüge und Hemden hängen. Aber nicht wie bei der Mehrheit der Männer, sondern gigantisch clean und sortiert. Direkt zum Reinbeißen - er, seine Klamotten und sein Kleiderschrank.

Auch ich finde man soll sich das Leben so einfach wie möglich machen und nicht noch zusätzlich mit Dingen belasten, die in Nullkommanix und effektiv zu ändern sind. Dazu gehört halt auch der Kleiderschrank. Ja, und Mickey Rourke, also John, hat mit diesem Kleiderschrank eine Baustelle weniger in seinem Alltagswahnsinn. Das wünsche ich Ihnen auch.

Man kommt ja gar nicht dran vorbei den Kleiderschrank zu ignorieren. Jeden Morgen das gleiche. Das beste Stück rauspicken oder versuchen es zu finden, bitteschön in kürzester Zeit. Und genau da fängt die Krux an. Sie verschwenden Zeit mit ...

