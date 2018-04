Es mag sein, dass man im Oktober, als die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809) ihr 2017er-Hoch bei 22,50 Euro erreicht hatte, überzogen hatte. Zu schnell zu weit gelaufen - da muss dann eben auch mal eine Korrektur her. Aber dass sich die Aktie daraufhin bis Dezember halbierte, war überzogen. Dass sie seither nicht mehr recht auf die Beine kommt, nicht minder. Denn die positive Erwartungshaltung wurde durchaus erfüllt:

Evotec ist eines der eher wenigen Biotech-Unternehmen, das sich in den schwarzen Zahlen festgesetzt hat und weiterhin dort bleiben dürfte. Man kauft zu, verbreitert die operative Ebene zielgerichtet, knüpft Allianzen und Kooperationen. Gerade heute wurde gemeldet, dass ein in Kooperation mit Bayer entwickelter Endometriose-Wirkstoff in die klinische Testphase überführt wird. Was eine Meilenstein-Zahlung an Evotec auslöst, zu deren Höhe indes nichts gemeldet wurde. Immer wieder kommen Erfolgsmeldungen, aber was noch ...

