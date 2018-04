Deutschlands führende Immobilienverbände haben eine Studie über die Zukunft des Eigentums herausgegeben. Darin warnen sie, dass immer mehr Deutsche sich im Alter arm wohnen - doch ihre Schlussfolgerungen sind umstritten.

Die Gefahr droht im Jahr 2030, das wissen Wirtschaftsforscher, Rentenexperten und jetzt auch die deutsche Bauwirtschaft. Denn ab 2030 wird, rein statistisch, das Gros der Babyboomer in Rente gehen. Dann vollzieht sich das, was jetzt schon unter dem Etikett "Demografischer Wandel" für Unruhe sorgt: Die Verhältnisse in Deutschland werden umgestülpt. Binnen kürzester Zeit verliert der Arbeitsmarkt Millionen aktiver Kräfte, die auf der anderen Seite nun als Rentenempfänger zur Belastung für die öffentlichen Kassen werden.

Auch eine am heutigen Mittwoch veröffentlichte Studie über Wohnungsbau schlägt nun Alarm. Erstellt wurde sie vom Hannoveraner Pestel-Institut, in Auftrag gegeben von sechs Dickschiffen der deutschen Immobilienverbände, darunter der Verband Privater Bauherren, die Architekten- und Ingenieurskammern sowie der Baustoff-Fachhandel. Diese Interessengemeinschaft fordert nun mehr Eigentumswohnungen statt Mietwohnungen.

Das Pestel-Institut hat erschreckende Zahlen errechnet: 40 Prozent der Babyboomer droht in ihrer Rente ab 2030 ein Leben mit weniger als 800 Euro im Monat aus der gesetzlichen Rente. Diese Situation wird dem selbsternannten "Verbändebündnis Wohneigentum" zufolge noch verschärft, wenn sie zur Miete leben. Schließlich bleiben die Wohnkosten wie Miet-, Heiz- und Nebenkosten stabil, ja steigen oft sogar an - und drängten die Babyboomer-Senioren ...

