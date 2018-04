Hannover - In den vergangenen fünf Handelstagen hat mit fünf Benchmarkemissionen die Dynamik am Primärmarkt angehalten, so Frederik Kunze von der Nord LB.Die Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) aus Singapur habe am vergangenen Mittwoch eine EUR-Benchmarkanleihe (ISIN XS1808713736/ WKN A19ZEB) platziert. Der Covered Bond über EUR 500 Mio. sei mit einer Laufzeit von sieben Jahren begeben worden und sei mit einer Guidance von ms +9 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet und habe sich während dieser nicht weiter eingeengt. In Verbindung mit der Bid-to-Cover-Ratio (1,0) spiegele sich hier die durchaus zurückhaltende Nachfrage am Primärmarkt wider. Diese sei mit 45% hauptsächlich aus Deutschland und Österreich gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...