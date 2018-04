Die Erholung im Dax nimmt Form an. Dem Index gelang der Sprung über die wichtige 12.500er Marke. Damit hat sich der Index aus charttechnischer Sicht zwar noch nicht aller Sorgen entledigt, doch das Chartbild hat sich ohne Zweifel zuletzt deutlich aufgehellt. Nach dem Verlust der so wichtigen Unterstützung bei 12.850 Punkten Anfang Februar nahm die Korrekturbewegung noch einmal Fahrt auf. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...