Der Einbruch auf dem britischen Automarkt lastet zunehmend auf dem Absatz der Autoindustrie in Europa. Weil die Pkw-Neuzulassungen in Großbritannien im ersten Quartal um mehr als 12 Prozent absackten, kam der EU-Automarkt insgesamt nur noch auf ein Anmeldungsplus von 0,7 Prozent, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Großbritannien ist der zweitgrößte Einzelmarkt in der EU. Im März allein hagelte es hier ein Minus von fast 16 Prozent.

Der britische Hersteller- und Händlerverband SMMT hatte den Einbruch im Land Anfang April auf die wirtschaftliche Unsicherheit infolge des anstehenden Brexit und auf die Diskussionen um saubere Luft zurückgeführt. Die Diesel-Neuzulassungen waren im März um über ein Drittel abgerutscht. Allerdings hatte es im Vorjahr auch Vorzieheffekte gegeben: Zum 1. April 2017 waren neue, teils deutlich erhöhte Steuersätze unter anderem für den CO2-Ausstoß von Neufahrzeugen in Kraft getreten. Diesel-Motoren werden seitdem ebenfalls höher besteuert, wenn sie gewisse Stickoxid-Emissionstests nicht erfüllen. Auch dieses Jahr steigen die Steuern für alte Diesel-Antriebe wieder.

In der EU sind die Neuzulassungen im März zum ersten Mal im laufenden Jahr geschrumpft. Sie sanken im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge. Der Vorjahresmonat mit dem höchsten Absatz in einem März sei aber auch eine hohe Hürde gewesen, hieß es vom Verband. Allerdings schwäche sich die Dynamik in einigen Märkten ab.

Dem Verband zufolge entwickelten sich die wichtigen Automärkte in der Europäischen Union im März unterschiedlich. Zu den Verlierern zählten neben Großbritannien auch Italien mit minus 5,8 Prozent und Deutschland mit minus 3,4 Prozent. In Frankreich und Spanien legte der Absatz hingegen zu./men/he/stw/jha/

