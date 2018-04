Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel rechnet für 2018 wie in den Vorjahren mit einer Belebung in der zweiten Jahreshälfte. Besonders optimistisch sind die Unternehmen, die auch Online-Bestellungen anbieten. In der aktuellen Konjunkturumfrage des Branchenverbandes HDE erwarten fast zwei Drittel dieser Unternehmen, dass der Umsatz in diesem Jahr weiter klettert. Der Verband bestätigte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Im Branchenquerschnitt rechnen 37 Prozent der Einzelhandelsunternehmen im ersten Halbjahr mit Umsätzen über Vorjahr, das ist eine höhere Quote als vor einem Jahr. Für das Gesamtjahr erwarten sogar 40 Prozent Umsatzsteigerungen. Negativ bewerten allerdings kleine Händler mit weniger als 5 Mitarbeitern die aktuelle Lage. Sie erwarten auch fallende Umsätze. Dies gilt für 54 der Branchenstandorte und 10 Prozent des Branchenumsatzes.

Laut bestätigter Prognose soll der Gesamtumsatz nominal um 2 Prozent auf 523,1 Milliarden Euro steigen. Wachstumstreiber wird weiterhin der Online-Handel sein, der zwar vom Volumen her nur 10 Prozent ausmacht, aber Jahr für Jahr mehr Boden im Vergleich zum stationären Handel gutmacht. Laut HDE-Prognose wächst der Online-Handel nominal wieder um knapp 10 Prozent auf rund 53,4 Milliarden Euro, der stationäre Handel lediglich 1,2 Prozent auf 469,7 Milliarden Euro.

Die HDE-Umsatzprognose ist traditionell eher vorsichtig. 2017 hatte der HDE ursprünglich ebenfalls ein Branchenwachstum von 2 Prozent prognostiziert, dieses im Herbst aber auf 3 Prozent erhöht. Tatsächlich betrug der Zuwachs nominal 4,1 Prozent, nach 3 Prozent 2016 und 4,4 Prozent 2015. Der Online-Handel wuchs überproportional zwischen 10 und 12 Prozent jährlich in den vergangenen fünf Jahren.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 05:45 ET (09:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.