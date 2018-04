Die Deutsche Flugsicherung beobachtet eine sinkende Zahl von Vorfällen mit Drohnen. Noch gibt die Behörde aber keine Entwarnung.

Die Zahlen sind ermutigend, zumindest zum Teil. Zwar haben Flugzeugpiloten im vergangenen Jahr hierzulande 88 Annäherungen mit kleinen Flugrobotern gemeldet. Das sind mehr als die 64 Vorfälle im Jahr zuvor. "Ab August vergangenen Jahres hat der Zuwachs aber abgenommen", sagte Klaus-Dieter Scheurle, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Flugsicherung (DFS), am Vormittag in Langen bei Frankfurt.

Scheurle führt die Entwicklung unter anderem auf die Aufklärungsarbeit zurück. So habe die DFS etwa im vergangenen Juli eine kostenlose App auf den Markt gebracht, die bereits 35.000 aktive Nutzer habe. "Sie sagt ortsbezogen durch ein rotes oder grünes Licht, was man darf oder nicht", so der DFS- Chef.

Entwarnung will Scheurle allerdings nicht geben. Das Thema der Störungen bleibe virulent. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Hobbypilot mit seiner Drohne den Flugverkehr am Flughafen Köln/Bonn massiv behindert und sogar die zeitweise Sperrung der Bahn verursacht. Er war mit dem Fluggerät den Flugzeugen viel zu nahe gekommen. Ein Lufthansa-Flug aus München musste deshalb sogar nach Düsseldorf umgeleitet werden. Der Pilot der Drohne wurde wohl bislang noch nicht ausfindig gemacht.

Im vergangenen Herbst kollidierte in Kanada sogar eine Drohne mit einem Jet. Zum Glück blieb das ohne schlimmere Folgen aus. Die wohl größte Gefahr besteht, wenn ein unbemanntes Fluggerät in eines der Triebwerke geraten oder Fenster in dem Flugzeug beschädigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...