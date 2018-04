marktEINBLICKE um 12: Continental-Gewinnwarnung ist der Stimmungskiller

Zwischendurch konnte der DAX auch am Mittwoch leichte Kurszuwächse verbuchen. Allerdings drückte die Gewinnwarnung beim Reifenhersteller und Automobilzulieferer Continental auf die Stimmung. Trotzdem hat sich die Lage an den weltweiten Aktienmärkten in den vergangenen Tagen insgesamt deutlich entspannt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 12.572

MDAX +0,2% 25.955

TecDAX +0,1% 2.652

SDAX +0,2% 12.318

Euro Stoxx 50 -0,1% 3.475

Die Topwerte im DAX sind HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004), Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Während die Continental-Aktie (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) wegen einer Gewinnwarnung mit großem Abstand an das Indexende rutscht, läuft es auch für Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) nicht gerade rund. Die europäischen Autoabsätze erlebten im März einen Rückgang. In der zweiten Reihe sorgt wieder einmal das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) für Furore.

Den vollständigen Artikel lesen ...